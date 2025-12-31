KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    31 Желтоқсан 2025

    Оралдан Түркістанға рейстер қайта басталады

    ОРАЛ. KAZINFORM — Мәншүк Мәметова атындағы Орал халықаралық әуежайынан 3 қаңтардан бастап Түркістанға ұшақтар қайтадан ұшады.

    Фото: Көлік министрлігі

    «Орал халықаралық әуежайы» ЖШС-ның баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, рейстер аптасына екі рет, сәрсенбі және сенбі күндері орындалады.
    Еліміздің рухани астанасына ұшуды SCAT әуекомпаниясы орындайтын болады. Рейстер күзгі-қысқы навигацияның соңына дейін жоспарланған.

    - Біз үшін басты мақсаттардың бірі сұранысқа ие ішкі бағыттар бойынша тікелей рейстердің санын арттыру болып табылады. Соның бірі Түркістанға ұшатын рейс екені даусыз, - деді әуежайдың бас директоры Дамир Самиғуллин.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралдан Атырауға ұшатын рейстің тоқтатылғанын жазған едік. 

