  • kz
    14:42, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Өскемен-Өлгей әуе қатынасы ашылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан мен Моңғолия Өскемен-Өлгей бағытында әуе рейсін ашуға келісті. Бұл туралы Ақордада Моңғолия Президенті Ухнаагийн Хурэлсүхпен келіссөздерден кейінгі бірлескен мәлімдеме барысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты.

    Фото: Мақсат Шағырбай/Kazinform

    — Сонымен бірге әуе қатынасын жандандыру маңызды. Қазір Алматы-Ұланбатыр бағытында тұрақты рейстер бар. Көп ұзамай Астана-Ұланбатыр әуе қатынасы қайта ашылады. Бұдан бөлек, біз осы сапар аясындағы келіссөздер нәтижесінде Өскемен-Өлгей бағыты бойынша әуе қатынасын орнату жөнінде нақты келісімге келдік. Бұл маңызды шешімнің арқасында ынтымақтастығымыз одан ары нығайып, аймақаралық байланыстарымыз тың серпінмен дами түсері сөзсіз, — деді Президент.

    Осы орайда Қасым-Жомарт Тоқаев Моңғолия елінің басшысы Хурэлсүх мырзаға және моңғол тарапынан осы мәселені шешуге атсалысқан барша азаматқа алғыс айтты.

    Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Ақордада Моңғолия Президентін қарсы алғанын жазған едік. 

    Марлан Жиембай
