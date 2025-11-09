KZ
    11:15, 09 Қараша 2025 | GMT +5

    Өскеменде мобильді байланыс пен интернет дұрыс ұстамайтын сегіз аумақ бар

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскемен қаласында әлі күнге дейін мобильді байланыс пен интернет сапасы төмен аудандар бар.

    Қазақстан ауылдарындағы интернет мәселесі екі жылда толық шешіледі – Президент кеңесшісі
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Қаланың негізгі бөлігі ұялы байланыспен қамтылғанымен, кейбір аумақтарда әлі де байланыс дұрыс ұстамайды. Мәселен, 25-ші шағын аудан, Шешек аумағы, Самсоновка және Новотроицк елді мекендерінде интернет жиі үзіліп, байланыс нашар ұстайды.

    - Интернет бірде ұстап, бірде ұстамайды. Кейде тіпті қоңырау шалудың өзі қиын. Сондайда байланыс ұстайтын жер іздеп, сыртқа шығуға тура келеді, - дейді Новотроицк тұрғыны.

    ШҚО цифрландыру және архивтер басқармасының мәліметінше, Өскеменде байланыс сапасы төмен сегіз аумақ бар.

    - Қалада 5G мобильді байланысы үшін «Мобайл Телеком Сервис» ЖШС-нің 32 базалық станциясы орнатылған. Байланыс сапасын арттыру мақсатында олардың санын 2025 жылдың соңына дейін 62-ге дейін арттыру жоспарланып отыр, - деді басқарма басшысының орынбасары Арнұр Сапарғалиев.

    Байланыс сапасын жақсарту жұмыстары тек Өскеменде емес, бүкіл өңір бойынша жүргізіліп жатыр.

    Қазір Шығыс Қазақстандағы 357 елді мекеннің 235-і интернетпен қамтамасыз етілген, бұл 706 мың адам немесе облыс халқының 97 пайызы. Жыл соңына дейін тағы 56 ауылға интернет қосу жоспарланған.

    Ал қалған 66 елді мекен 2027 жылға дейін кезең-кезеңімен интернетпен қамтылады.

    Еске салсақ, осыған дейін елімізде жыл басынан бері 23 мыңға жуық интернет алаяқтығы тіркелгені хабарланған. 

