KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:48, 24 Қараша 2025 | GMT +5

    Өзбекстан Оңтүстік-Шығыс Азиядағы Достық және ынтымақтастық шартына қосылды

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттері қауымдастығына (АСЕАН) мүше елдер Өзбекстанның осы ұйым аясындағы Достық және ынтымақтастық туралы шартқа қосылу өтінімін мақұлдады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    Өзбекстан Оңтүстік-Шығыс Азиядағы Достық және ынтымақтастық шартына қосылды
    Фото: pixabay.com

    Сыртқы істер министрлігіне қарасты Dunyo агенттігінің ақпаратына сай, Өзбекстанның аталған құжатқа қосылуы туралы бастаманы ел президенті Шавкат Мирзиёев көтерген.

    Бір жылға жуық дайындық пен келіссөзден кейін Куала-Лумпурда өткен АСЕАН Сыртқы істер министрлерінің кездесуінде ресми Ташкенттің ұсынысы мақұлданды.

    Тоқтала кетейік, Оңтүстік-Шығыс Азиядағы Достық пен ынтымақтастық туралы келісіміне 1976 жылы 24 ақпанда Индонезияның Бали қаласында қол қойылған. Ол АСЕАН аймағындағы ынтымақтастықтың негізгі қағидаларын анықтайтын маңызды құжат саналады.

    — Өзбекстанның осы шартқа қосылуы еліміз үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Бұл мемлекеттер арасындағы «G2G» ынтымақтастығына ғана емес, сонымен қатар сауда-экономикалық және инвестициялық байланыстарды одан әрі нығайтуға ықпал етеді, — деп хабарлады Dunyo агенттігі.

    Қоса кетсек, бұған дейін Өзбекстан президенті ЮНЕСКО-ның Жасанды интеллект мектебін ашуды ұсынды.

    Сондай-ақ, таяуда көршілес ел басшысы Шавкат Мирзиёев Орталық Азия мемлекеттері басшыларының Консультативтік кездесуін стратегиялық формат деңгейіне көтеру бастамасын алға тартты.

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Өзбекстан
    Әлихан Асқар
    Әлихан Асқар
    Автор
    Соңғы жаңалықтар