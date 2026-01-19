Павлодар тұрғындары пәтерлерінде тоңып отыр
ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Керекуде Арқаның сықырлаған сары аязы бәсеңсігенімен, пәтерлерді салқындық жайлап тұр. Жылу жетіспеушілігі тұрғын үйлерде ғана емес, кейбір мектептер мен емдеу ұйымдарында да байқалған.
Облыс орталығындағы көпқабатты үйлердің тұрғындары пәтерлерінде бүрсеңдеп отыр.
Айтуларынша, аязды күндер аяқталғанына қарамастан, баспаналарын суық жайлап алған.
Мұндай шағымдар Усолка, МДС, Химқалашық шағын аудандарында және шаһардың орталық бөлігінде көп тіркелген.
— Пәтеріміз салқын. Аязға дейін бөлмелерде +29 градус температура болса, қазір небәрі +23 градус сақталып тұр. Жылу батареяларының қызуы аса сезілмейді. Аязды күндері бөлмелер сәл-пәл жылы болған сияқты. Ал бүгін үй іші мүлде азынап кетті, — деп мұңын шақты Естай көшесі, 150/1 үйдің Арай есімді тұрғыны.
Ата-аналардың айтуынша, мектептердің іштері салқын, кейбір сыныптарда оқушылар сырт киіммен отырған. Балалар үйлеріне тоңып оралып жатыр.
Бұған қоса жергілікті ауруханаларда, атап айтқанда, № 3 қалалық ауруханада, облыстық жұқпалы аурулар ауруханасында ем алып жатқан науқастар палаталарының суық екеніне шағымданған.
Қаладағы көптеген ПИК жертөлеге келіп тұрған жылудың температурасы 60-72 градус мөлшерінде екенін хабарлап отыр. Бұл — нормадан төмен.
Дейтұрғанмен қалалық әкімдік пен «Павлодар жылу желілері» ЖШС-нің мамандары облыс орталығындағы жылу-энергия орталықтарынан шығатын жылу тасымалдағыштардың температурасы 98 градус деп сендіріп отыр.
— 19 қаңтар күнгі мәлімет бойынша Павлодар қаласындағы ЖЭО-2 және ЖЭО-3 диспетчерлік электр жүктемесін бөлу кестесіне және жылу желілерінің 98/57 градус температуралық кестесіне сәйкес штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Павлодар ЖЭО-2-де 4 қазандық агрегат пен 3 турбоагрегат, ал ЖЭО-3-те 6 қазандық агрегат пен 5 турбоагрегат жұмыс істеп тұр. Жылыту маусымы кезеңінде қала әкімдігі құрған 10 жұмыс комиссиясы қызмет атқарып жатыр. Комиссия құрамына жылу инспекциясының, қызмет көрсетуші ұйымдардың және қала әкімдігінің өкілдері кіреді, — деп хабарлады қалалық әкімдіктің баспасөз қызметінен.
Аталған комиссияға 13–19 қаңтар аралығындағы аязды күндері барлығы 10 өтініш түскен. Бірақ олардың бірде-біреуінде жылумен қамту параметрлерінің бұзылуы расталмаған. Өтініштердің басым бөлігі ішкі жылу жүйелерінде, панельаралық және терезе тігістерінің тұтастығында ақаулары бар көпқабатты тұрғын үйлерден келіп түскен.
— Мұндай үйлердің тұрғындарына жылу желілері қызметкерлері аталған мәселелерді жою бойынша тиісті ұсыныстар берді. Барлық өтініштер жылу инспекциясы қызметкерлерімен жедел түрде қаралуда, қажет болған жағдайда жылумен қамтуды қалыпқа келтіру шаралары қабылданады, — деп қосты әкімдіктен.
Бұған дейін Павлодардың қақ ортасында құбыр жарылып, бірнеше көшені су басқанын жазғанбыз.