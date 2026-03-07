KZ
    10:35, 07 Наурыз 2026 | GMT +5

    Павлодарда мерекеге орай көпбалалы аналарға біржолғы төлем жасалды

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM -Ертіс-Баян өңіріндегі әлеуметтік көмек алатын көпбалалы аналар Халықаралық әйелдер күні қарсаңында біржолғы ақшалай төлемге ие болды. Жалпы саны 500-ден астам ана қамтылған.

    әлеуметтік төлем, жәрдемақы
    Фото: Еңбекмині

    Өңірлік жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының мәліметінше, Халықаралық әйелдер күніне орай атаулы әлеуметтік көмек алушылар қатарындағы көпбалалы аналарға біржолғы әлеуметтік төлемдер жасалды.

    – Төлем облыстағы қалалар мен аудандардағы жергілікті өкілді органдардың шешімі негізінде жүргізілген. Біржолғы әлеуметтік көмектің мөлшері 5 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Биыл оның көлемі 21 625 теңге болды, – деп хабарлады басқармадан.

    Облыс бойынша атаулы әлеуметтік көмек алушылардың ішінен 500-ден астам көпбалалы ана аталған қолдауға ие болған.

    Еске сала кетейік, 8 наурыз мерекесіне орай Президенттің атынан мемлекеттік награда табысталды.

     

