Пентагон: АҚШ-тың теңіз блокадасы Иранды $4,8 млрд шығынға ұшыратты
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ-тың Иранға қарсы енгізген теңіз блокадасы Тегеранға шамамен 4,8 млрд доллар көлемінде экономикалық шығын әкелді. Бұл туралы The Hill басылымына Пентагон өкілі мәлімдеді деп, Анадолы жазды.
Оның айтуынша, негізгі шығын мұнай экспортының азаюына байланысты алынбай қалған табыстан қалыптасқан.
Пентагон бағалауына сәйкес, блокада нәтижесінде Иран экономикасы шамамен 4,8 млрд доллар жоғалтқан.
Бұған дейін АҚШ Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) 30 сәуірде блокада аясында Иран порттарына бағыт алған 42 кеменің кері қайтарылғанын хабарлаған.
Теңіз блокадасының жағдайы
АҚШ пен Израильдің ақпандағы әрекеттерінен кейін Иранның Ислам революциясы сақшылар корпусы Ормуз бұғазын кемелер үшін жабу туралы мәлімдеген болатын. Кейін АҚШ бұрынғы президенті Дональд Трамп келіссөздер сәтсіз аяқталғаннан кейін Ормуз бұғазын блокадаға алу ниетін білдірді.
13 сәуірден бастап АҚШ Орталық қолбасшылығы Иран порттарына кіретін және шығатын барлық кемелерге теңіз блокадасы енгізілгенін жариялады.
Айта кетейік, бұған дейін Иран мұнай қоймалары толып кетпеуі үшін өндірісті қысқарта бастағанын жаздық.