Португалияда «Клаудия» дауылы басылмай тұр
АСТАНА. KAZINFORM — Екпінді «Клаудия» дауылы Португалины қиратып, үш адамның өмірін қиды, ондаған адам жарақат алды, деп жазды Gismeteo португалдық билікке сілтеме жасап.
Ал, дәл осы сәтте Ұлыбританияда құтқару қызметтері Уэльс пен Англиядағы ірі тасқынға байланысты тұрғындарды эвакуациялап жатыр, деп Reuters жазды.
Бірнеше күн бойы Португалия мен көршілес Испанияның кейбір аймақтарын дауылдың әсерінен қолайсыз ауа райы әуреге салды. Сенбіге қарай дауыл Ұлыбритания мен Ирландия аумағына жетті.
Құтқарушылар бейсенбі күні Лиссабоннан Тежу өзенінің қарсы жағасында орналасқан Фернау-Ферру ауылындағы суға батқан үйден егде жастағы ерлі-зайыптылардың денесін тапты. Алдын ала болжам бойынша, олар ұйықтап жатқан кезде су деңгейі түнде кенет көтеріліп, үйден шыға алмаған.
Осы сенбіде «Клаудия» дауылы оңтүстік жағалаудағы курорттық Албуфейра қаласында торнадо тудырғаны хабарланды. Желіде жарияланған видеоларда торнадоның кемпингтегі автокемперлерді қиратқаны көрінеді. Аймақтық азаматтық қорғау басшысы Витор Ваза Пинтуның айтуынша, осы оқиғада 85 жастағы британ туристі қаза тапқан.
Сондай-ақ, көршілес қонақүйде 28 адам жарақат алған, оның екеуі ауыр жарақатпен ауруханаға жеткізілген.
Дауылмен келген қатты жаңбыр Уэльстің оңтүстік-шығысындағы Монмут қаласы мен маңайындағы аудандарда кең көлемді тасқынға себеп болды. Оңтүстік Уэльс өрт-құтқару қызметінің мәліметі бойынша, құтқару операциялары жүргізіліп, тұрғындар эвакуацияланып, олардың қауіпсіздігі тексеріліп жатыр.
Уэльс үкіметінің өкілі хабарлағандай, «Клаудия» дауылы салдарынан бір түнде бірнеше ауданды су басып, тұрғын үйлерге, бизнес нысандарына, көлік инфрақұрылымына және энергетикалық объектілерге зақым келген.
Әуеден түсірілген фотосуреттер апаттың ауқымын көрсетіп отыр: Монмут орталығы мен тұрғын аудандар су астында қалған, өйткені жақын жердегі өзен арнасынан асып кеткен.
Уэльс табиғи ресурстар министрлігі 11 тасқынға қатысты ескерту жариялаған, оның ішінде төрт маңыздысы және 17 салыстырмалы түрде жеңіл ескерту бар.
Ал Англияда Қоршаған ортаны қорғау агенттігінің мәліметінше, 49 тасқынға байланысты ескерту және 134 қосымша ескертулер жарияланған.
Айта кетейік, Португалия шетелдіктер үшін тұрғын үй сатып алу ережелерін қатаңдатты.