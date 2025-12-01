KZ
    15:38, 01 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Путиннің Уиткоффпен кездесуі 2 желтоқсанға жоспарланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков журналистерге берген сұхбатында Ресей президенті Владимир Путин мен АҚШ президентінің арнайы өкілі Стивен Уиткоффтың кездесуі 2 желтоқсан күні өтетінін айтты, деп хабарлайды ТАСС.

    Путин принимает Уиткоффа в Кремле
    Фото: Кремль

    — Иә, ертеңге Уиткоффпен кездесу жоспарланған. Шын мәнінде, ол бұл туралы кеше өзі айтты, — деп жауап берді Песков бұл мәселе бойынша қойылған сұраққа. 

    Кремль өкілі келіссөздің түстен кейін өтетінін де нақтылады.

    — Президент ертеңгі Ресей-Америка байланыстарына дайындық ретінде бүгін бірнеше жеке кездесулер өткізеді, — деп қосты баспасөз хатшысы.

    Бұған дейін АҚШ пен Украина делегациялары бейбітшілік жоспары туралы келіссөз жүргізіп жатқаны хабарланды.

    Кейіннен Марко Рубио екі делегацияның келіссөзі нәтижелі өткенін айтты.

