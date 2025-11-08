KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    07:50, 08 Қараша 2025 | GMT +5

    Бірнеше республикалық жол ашылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін бірнеше республикалық жол ашылып, көлік қозғалысы қайта қалпына келеді, деп хабарлады «ҚазАвтоЖол».

    жол
    Фото: Видеодан алынған скрин

    — Сағат 08:00–ден бастап автокөлік қозғалысы барлық бағытта ашық, — делінген хабарламада.

    Қарағанды облысы бойынша «Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті» (1067–1135 км) «Қалқаман — Баянауыл — Үміткер — Ботақара» (231–324 км) жолдары ашылады. 

    Сондай-ақ Ақмола облысында да көлік қозғалысы қайта қалпына келеді. Мұнда «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» (16–200 км) аралығында көлікпен қатынауға рұқсат.

    Кеше түнде Семейден Павлодарға бет алған 50 автокөлік боранда жолға шыға алмай тұрып қалды.

     

    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
