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    Роман Скляр Құрылтай депутаттарының сайлауында дауыс берді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы Роман Скляр Тәуелсіздік сарайында орналасқан №520 учаскеде Құрылтай депутаттарының сайлауында дауыс берді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Роман Скляр Құрылтай депутаттарының сайлауында дауыс берді
    Фото: Ақорда

    Айта кетелік елімізде тарихи Құрылтай сайлауы басталған еді. Дауыс беру 10 363 учаскеде жүріп жатыр

    Роман Скляр Құрылтай депутаттарының сайлауында дауыс берді
    Фото: Ақорда

    Айта кетелік осы уақытқа дейін Құрылтай депутаттарын сайлауында дауыс берушілер тізіміне енгізілген 4 670 816 адам таңдау жасады

    Роман Скляр Құрылтай Сайлау-2026
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар