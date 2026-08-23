Роман Скляр Құрылтай депутаттарының сайлауында дауыс берді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы Роман Скляр Тәуелсіздік сарайында орналасқан №520 учаскеде Құрылтай депутаттарының сайлауында дауыс берді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Айта кетелік елімізде тарихи Құрылтай сайлауы басталған еді. Дауыс беру 10 363 учаскеде жүріп жатыр.
Айта кетелік осы уақытқа дейін Құрылтай депутаттарын сайлауында дауыс берушілер тізіміне енгізілген 4 670 816 адам таңдау жасады.