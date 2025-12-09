KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:54, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Садақ атудан Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Астанада садақ атудан қысқы Қазақстан чемпионаты өтті. Жарыс Жақсылық Үшкемпіров атындағы Жекпе-жек сарайында ұйымдастырылды.

    Астанада садақ атудан Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары анықталды
    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР Ұлттық олимпиадалық комитеті турнирдің жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің тізімін жариялады.

    Классикалық садақ

    Ерлер:

    1. Ильфат Абдуллин

    2. Александр Еременко

    3. Әлихан Мұстафин

    Әйелдер:

    1. Мадина Заемова

    2. Самира Жұмағұлова

    3. Александра Воропаева

    Блоктық садақ

    Ерлер:

    1. Андрей Тютюн

    2. Егор Поляков

    3. Ақбарәлі Қарабаев

    Әйелдер:

    1. Эльмира Раисова

    2. Виктория Лян

    3. Диана Юнусова

    Айта кетейік, Аустралия ашық чемпионатына қатысатын қазақстандық теннисшілер белгілі болды.

    Тегтер:
    Спорт Қазақстан чемпионаты Садақ ату
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар