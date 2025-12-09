19:54, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Садақ атудан Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары анықталды
АСТАНА. KAZINFORM – Астанада садақ атудан қысқы Қазақстан чемпионаты өтті. Жарыс Жақсылық Үшкемпіров атындағы Жекпе-жек сарайында ұйымдастырылды.
ҚР Ұлттық олимпиадалық комитеті турнирдің жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің тізімін жариялады.
Классикалық садақ
Ерлер:
1. Ильфат Абдуллин
2. Александр Еременко
3. Әлихан Мұстафин
Әйелдер:
1. Мадина Заемова
2. Самира Жұмағұлова
3. Александра Воропаева
Блоктық садақ
Ерлер:
1. Андрей Тютюн
2. Егор Поляков
3. Ақбарәлі Қарабаев
Әйелдер:
1. Эльмира Раисова
2. Виктория Лян
3. Диана Юнусова
Айта кетейік, Аустралия ашық чемпионатына қатысатын қазақстандық теннисшілер белгілі болды.