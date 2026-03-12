KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:38, 12 Наурыз 2026 | GMT +5

    Сахарада қар жауды

    АСТАНА. KAZINFORM – Әлемдегі ең үлкен шөл саналатын Сахарада қар жауды, тіпті пальма ағаштарының арасында шанамен сырғанауға да болады. 

    Фото: BILD

    Мұндай құбылыс бұл өңірде өте сирек кездеседі. Шамамен он жылда бір рет болады.

    10 наурыз күні төмен қысым аймағы Пиреней түбегінен Солтүстік Африкаға қарай жылжып, өңірге ылғалды ауа әкелді. Синоптиктер болжағандай, бұл ауа суық ауа массаларымен түйісіп, температура нөлден төмен түсіп, қар жауды.

    Фото: BILD

    11 наурызда қар негізінен Атлас тауларында және басқа да биік аймақтарда жауды, бірақ шөлдің шеткі бөліктерінде де байқалды. Weather.com порталының мәліметінше, дәл осы тау жоталары маңында «Жерорта теңізінен келген ылғалды ауа массалары биіктіктегі суық ауамен түйіседі», соның нәтижесінде «тіпті шөл маңында да қар жаууы мүмкін».

    Алайда қар жамылғысы ұзақ сақталмайды: бүгін Солтүстік Африкада қайтадан күн ашық, температура айтарлықтай көтерілді, сондықтан жақын уақытта шөлде қар жаумайды. 

    Айта кетелік Павлодар облысында қар құрсауынан 30-ға жуық адам құтқарылған еді.

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Ауа райы Қар
    Назым Бөлесова
