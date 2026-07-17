Семей орманындағы өрт: белсенді ашық жану ошақтары қалмады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазіргі уақытқа дейін жалпы көлемі 864 тонна су төгілді.
Жедел штаб жағдайды тұрақты бақылауда ұстап отыр. Барлық жұмылдырылған қызметтердің үйлесімді іс-қимылының нәтижесінде өрттің одан әрі таралуына және елді мекендерге қауіп төнуіне жол берілген жоқ.
Қазіргі уақытта белсенді ашық жану ошақтары жоқ. Өрт толық сөндірілгенге дейін күштер мен құралдар күшейтілген режимде жұмыстарын жалғастырып жатыр.
Қайта тұтанудың алдын алу мақсатында күйген ағаштар мен орман төсеніштерін бөлшектеу, сондай-ақ топырақпен көму және су себу (проливка) жұмыстары жүргізілуде.
Өрттің таралуына және жаңа өрт ошақтарының пайда болуына жол бермеу үшін өрт аумағының периметрі бойынша минералдандырылған жолақтар жасалып, жер жырту (опашка) жұмыстары жүргізілді. Қазіргі уақытқа дейін жалпы көлемі 864 тонна суды құрайтын 376 рет су төгу жұмысы орындалды.
Айта кетелік Айта кетелік Семей орманындағы өрт 60 гектар аумақты шарпыды. Сонымен қатар «Семей орманы» резерватында өрт шыққан соң лагерьдегі 200-ге жуық бала эвакуацияланды. Премьер-министрдің тапсырмасымен екі министр «Семей орманына» аттанды. Сонымен қатар Қорғаныс министрлігінің авиациясы Абай облысындағы өртті сөндіруге жұмылдырылды. Оқиға орнында жедел штаб жұмыс істеп жатыр.