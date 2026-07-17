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    Семей орманындағы өрт: белсенді ашық жану ошақтары қалмады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазіргі уақытқа дейін жалпы көлемі 864 тонна су төгілді. 

    Семей орманындағы өрт: белсенді ашық жану ошақтары қалмады
    Фото: ТЖМ

    Жедел штаб жағдайды тұрақты бақылауда ұстап отыр. Барлық жұмылдырылған қызметтердің үйлесімді іс-қимылының нәтижесінде өрттің одан әрі таралуына және елді мекендерге қауіп төнуіне жол берілген жоқ.

    Семей орманындағы өрт: белсенді ашық жану ошақтары қалмады
    Фото: ТЖМ
    Семей орманындағы өрт: белсенді ашық жану ошақтары қалмады
    Фото: ТЖМ

    Қазіргі уақытта белсенді ашық жану ошақтары жоқ. Өрт толық сөндірілгенге дейін күштер мен құралдар күшейтілген режимде жұмыстарын жалғастырып жатыр.

    Семей орманындағы өрт: белсенді ашық жану ошақтары қалмады
    Фото: ТЖМ
    Семей орманындағы өрт: белсенді ашық жану ошақтары қалмады
    Фото: ТЖМ

    Қайта тұтанудың алдын алу мақсатында күйген ағаштар мен орман төсеніштерін бөлшектеу, сондай-ақ топырақпен көму және су себу (проливка) жұмыстары жүргізілуде.

    Семей орманындағы өрт: белсенді ашық жану ошақтары қалмады
    Фото: ТЖМ
    Семей орманындағы өрт: белсенді ашық жану ошақтары қалмады
    Фото: ТЖМ

    Өрттің таралуына және жаңа өрт ошақтарының пайда болуына жол бермеу үшін өрт аумағының периметрі бойынша минералдандырылған жолақтар жасалып, жер жырту (опашка) жұмыстары жүргізілді. Қазіргі уақытқа дейін жалпы көлемі 864 тонна суды құрайтын 376 рет су төгу жұмысы орындалды.

    Семей орманындағы өрт: белсенді ашық жану ошақтары қалмады
    Фото: ТЖМ
    Семей орманындағы өрт: белсенді ашық жану ошақтары қалмады
    Фото: ТЖМ
    Семей орманындағы өрт: белсенді ашық жану ошақтары қалмады
    Фото: ТЖМ
    Семей орманындағы өрт: белсенді ашық жану ошақтары қалмады
    Фото: ТЖМ
    Семей орманындағы өрт: белсенді ашық жану ошақтары қалмады
    Фото: ТЖМ

    Айта кетелік Айта кетелік Семей орманындағы өрт 60 гектар аумақты шарпыды. Сонымен қатар «Семей орманы» резерватында өрт шыққан соң лагерьдегі 200-ге жуық бала эвакуацияланды. Премьер-министрдің тапсырмасымен екі министр «Семей орманына» аттанды. Сонымен қатар Қорғаныс министрлігінің авиациясы Абай облысындағы өртті сөндіруге жұмылдырылды. Оқиға орнында жедел штаб жұмыс істеп жатыр

    Семей орманындағы өрт Өрт Абай облысы Төтенше оқиғалар, апаттар ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар