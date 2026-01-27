Семейде 4 млрд теңгенің алтын кенін тонаған 3 адам сотталды
СЕМЕЙ. KAZINFORM – Абай облысындағы қаржы-инвестициялық корпорациясының өндірістік нысанынан алтын кенді тонаған 3 адам сотталды.
Семей қаласының үш тұрғынына ҚР Қылмыстық Кодексінің ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысу және өндірістік ғимаратқа заңсыз кіріп, ұрлық жасау, қылмыстық жолмен алынған мүлікті заңдастыру сынды баптар бойынша айып тағылды.
Сот материалдарына сүйенсек, айыпталушылар «Алел» қаржы-инвестициялық корпорациясының өндірістік нысандарына заңсыз кіріп, құрамында алтыны бар кенді ұрлаған. Келтірілген материалдық шығын 4 млрд теңгеден асқан.
– Тергеу барысында «алтын бөлме» деп аталатын жерден ұрлық жасау фактілері 2019 жылдан бері жүйелі түрде жүзеге асырылып келгені анықталды. Сондай-ақ айыпталушылар мен олардың туыстарының қылмыстық жолмен табылған кірістерді заңдастыру мақсатында қонақүй кешендерін, коммерциялық ғимараттарды, сауда үйлерін, дәріханаларды, пәтерлер мен автокөліктерді қоса алғанда, жылжымалы және жылжымайтын мүліктерді сатып алғаны белгілі болды, - деп хабарлады Семей қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотынан.
Сот шешімімен ер адамдар 10 жылға, 6 жыл 8 айға және 5 жыл 6 айға бас бостандықтарынан айырылды. Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.
