Семейде қызға сталкинг жасаған ер адамға қатысты қылмыстық іс қозғалды
СЕМЕЙ. KAZINFORM — Семей қаласында жас қызды аңдып, мазасын қашырған ер адам жазаға тартылды.
Семейде алғаш рет Қылмыстық Кодекстің сталкингке қатысты жаңадан енгізілген 115-1-бабы бойынша іс қозғалды. Бұл жалпы республика көлемінде тіркелген екінші қылмыстық іс.
— Сот барысында анықталғандай, қала тұрғыны ұзақ уақыт бойы жәбірленушінің жеке өмірін бақылап, оның жеке кеңістігіне заңсыз араласқан және психологиялық қысым көрсеткен. Сот үкімімен азамат кінәлі деп танылып, 30 АЕК мөлшерінде айыппұл төлеуге міндеттелді. Сонымен қатар оған 10 ай мерзімге арнайы мінез-құлық талаптары белгіленді, — деп хабарлады Абай облыстық Полиция департаментінен.
Айта кетейік, сталкинг — адамның жеке шекарасын бұзатын, қауіпсіздігіне қатер төндіретін және қоғамға қауіпті қылмыстық әрекет.
— Егер сіз сталкингтің құрбаны немесе куәгері болсаңыз, дереу құқық қорғау органдарына хабарласыңыз, — деп ескертті тәртіп сақшылары.
Еске салсақ, осыған дейін Ақмола облысында сталкинг дерегіне қатысты алғашқы қылмыстық іс қозғалғаны хабарланған.