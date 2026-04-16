Сенатор «Қорғас» шекара маңы орталығы жұмысындағы мәселені айтты
АСТАНА. KAZINFORM – Сенатор Сүйіндік Алдашев «Қорғас» шекара маңы кластерінің жұмысындағы проблемалар туралы пікір білдірді.
Бүгін Сенаттың жалпы отырысында Үкімет басшысының атына жолдаған депутаттық сауалда инфрақұрылымдық шектеулер, отандық тасымалдаушылар үшін тең емес жағдайлар және әкімшілік кедергілер жайын айтылды.
Депутат өз сауалында бүгінде «Қорғас» «Нұрлы жол» және «Бір белдеу - бір жол» бағдарламалары аясында халықаралық көлік дәліздерінің дамуын қамтамасыз ететін Қазақстанның транзиттік инфрақұрылымындағы стратегиялық маңызды тораптардың бірі екенін атап өтті. 2025 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан мен Қытай арасындағы жүк тасымалының көлемі рекордтық 30 млн тоннаны құрады.
Сонымен қатар, сенатор оң динамикаға қарамастан, Сенат депутаттарының көшпелі отырысы барысында бұл бағыттың дамуын тежеп отырған жүйелі мәселелер анықталғанын қадап айтты.
- Қорғас қаласында Қазақстан Республикасының консулдығының бөлімшесін орналастыру, үкіметаралық деңгейде қазақстандық жүргізушілерге шекараны жүкпен де, онсыз да еркін кесіп өту құқығын беру мәселесін пысықтау қажет. «Қорғас» шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығын мемлекеттік шекара арқылы өткізу пункттерінің тізбесіне енгізу мәселесін қарастыру және Қазақстан мен Қытайдың арнайы экономикалық аймақтары арасында тікелей теміржол және автожол салу жобасына бастама жасау қажет. Бұл көлік ағындарын қайта бағыттауға және жүктемені азайтуға мүмкіндік береді», - деді Сүйіндік Алдашев.
Сондай-ақ депутат аталған мәселелерді шешу елдің транзиттік әлеуетін арттыруға, отандық тасымалдаушылар үшін тең жағдайды қамтамасыз етуге және Қазақстанның аймақтағы негізгі логистикалық хаб ретіндегі ұстанымын нығайтуға мүмкіндік беретінін баса айтты.
Бұдан бұрын хабарланғандай, «Қорғас» және «Алашанькоу» шекаралық тораптарын жаңғырту бойынша келісімдер жасалды.