Шенеуніктер Ақмола облысы тұрғынының арыз-шағымына жауап берді
АСТАНА. KAZINNFORM — Ақкөл қаласының тұрғыны әлеуметтік желіде жолдың жағдайына шағымданды. Алайда шенеуніктер бұл шағымды шындыққа сай келмейді деп тауып, 17 тамызда қолайлы ауа райы жағдайында жол пайдалануға беріледі деп сендірді, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
— Екі айдан бері осылай: қазды, қалдырды, бізде әдеттегідей осы. Қар жауа бастағанда, істейтін болса, әдеттегідей асфальт төсей бастайды. Бұзылған жолмен айналып өтуге мәжбүрміз, — деп шағымданды Ақкөл қаласының тұрғыны Бигелдинов көшесінің жағдайына TikTok желісінде.
Шенеуніктер жарияланымға жауап берді.
Ақкөл ауданы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық секторының меңгерушісі Евгений Макагон жауап берген бейнеде желіде пайда болған шағымды шындыққа сай келмейтін ақпарат деп атады. Ақкөл ауданы әкімдігінде түсіндіргендей, Ақкөл ауданы ТКШ, ЖК және АЖ бөлімі мен «Дорстрой материал XXL» ЖШС арасында Бигелдинов көшесі бойындағы жолды қайта жөндеуге мемлекеттік сатып алу туралы келісімшарт жасалды.
— Жоба аясында 2025 жылдың 9 шілдесінде мердігер Бигелдинов көшесіндегі ескі су өткізгіш құрылысты бұзып, жаңасын орнату жұмыстарын бастады. Алайда жер асты суларының деңгейі жоғары болуына байланысты мердігер жұмыстарды орындау мерзімдерін реттеп, іргенің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін 1 метрге дейін қиыршық тас төгілген. Содан кейін бетон негізі дайындалып, гранитті қиыршық таспен төгілді. Қазіргі кезде негіз бекітіліп жатыр, технологиялық процесс 28 күнге дейін созылады. Сонымен бірге жұмысты жеделдету және жұмыс сапасын бақылау мақсатында мердігер аккредиттелген зертханамен бетонның нақты беріктігін анықтау және оның әрі қарай пайдалануға дайындығын бағалау бойынша зерттеу қызметін жүргізуге келісімшарт жасалды — деп бөлісті ведомство.
Қорытынды оң болған жағдайда су өткізгіш құбырдың бастары мен бөліктерін орнату, содан кейін құлама бүйірін орнату жүзеге асырылады. Одан кейін асфальтбетон жабынының негізі қаланып, асфальтбетон жабыны салынады. Қолайлы ауа райы жағдайында жұмыс 2025 жылдың 17 тамызына дейін аяқталады.
Ақкөл аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы келтірілген қолайсыздықтар үшін тұрғындардан кешірім сұрады.
