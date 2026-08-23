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    Шетелдегі дауыс беру 24 тамыздың таңына дейін жалғасады

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ пен Канададағы сайлау учаскелері жұмысын жалғастырып жатыр, деп хабарлайды Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі.

    Құрылтай сайлауы
    Фото: Kazinform

    Ведомство мәліметінше, Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Оттава және Бразилиа қалаларындағы сайлау учаскелері әлі де жұмыс істеп жатыр. Астана уақытымен сағат 00:00-ге дейін шетелдегі 74 сайлау учаскесі өз жұмысын аяқтайды.

    — Шетелдегі дауыс беру 24 тамыз күні Астана уақытымен сағат 08:00-де АҚШ-тың Сан-Франциско қаласындағы Қазақстанның Бас консулдығы жанындағы сайлау учаскесінің жабылуымен аяқталады, — делінген хабарламада.

    Бұдан бұрын Қазақстанда Құрылтай депутаттарын сайлау бойынша дауыс беру аяқталды. Жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-де ел аумағындағы сайлау учаскелері жабылып, комиссиялар дауыстарды санауға кірісті.

    Сонымен қатар, еліміздегі 9 779 сайлау учаскесінде 25 мыңға жуық қоғамдық байқаушы жұмыс істеп жатқаны белгілі болды.

    Бүгін Астанада Құрылтай сайлауы күні 25 сәби дүниеге келгені анықталды.

    Құрылтай АҚШ Сайлау-2026 Қоғам Канада
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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