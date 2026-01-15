Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар: сатып алу - 510,56 теңге, сату - 512,75 теңге;
– еуро: сатып алу - 593,21 теңге, сату - 597,70 теңге;
– рубль 6,39 - 6,51 теңге аралығында саудаланады.
– юань 73,64 - 76,63 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар 510,00 теңгеден сатып алынады, 517,00 теңгеден сатылады;
– еуро: сатып алу - 591,00 теңге, сату - 601,00 теңге;
– рубль: сатып алу - 6,30 теңге, сату - 6,60 теңге;
– юань 73,83 теңгеден сатып алынады, 77,87 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 14 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,72 теңгеге қымбаттап, 510,43 теңге болды.