    09:10, 15 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды. 

    Фото: freepik.com

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар: сатып алу - 510,56 теңге, сату - 512,75 теңге;

    – еуро: сатып алу - 593,21 теңге, сату - 597,70 теңге;

    – рубль 6,39 - 6,51 теңге аралығында саудаланады.

    – юань 73,64 - 76,63 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар 510,00 теңгеден сатып алынады, 517,00 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу - 591,00 теңге, сату - 601,00 теңге;

    – рубль: сатып алу - 6,30 теңге, сату - 6,60 теңге;

    – юань 73,83 теңгеден сатып алынады, 77,87 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 14 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,72 теңгеге қымбаттап, 510,43 теңге болды.

