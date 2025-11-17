KZ
    Шетелдік валютаның бүгінгі бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    обмен валют, ақша айырбастау
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 524,78 теңге, сату — 526,76 теңге;
    — еуро: сатып алу — 606,25 теңге, сату — 610,43 теңге;
    — рубль 6,37 — 6,49 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 74,22 — 76,82 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 522,35 теңгеден сатып алынады, 529,30 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 605,49 теңге, сату — 615,49 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,55 теңге.
    — юань 75,05 теңгеден сатып алынады, 78,94 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 1,92 теңгеге арзандап, 522,19 теңге болды.

