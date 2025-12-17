Шымкентте 1200-ден аса азамат жалдамалы пәтер субсидиясын мақсатсыз пайдаланған
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Бүгінгі таңда Шымкент қаласында тұрғын үйге мұқтаж ретінде тіркелген азаматтар саны 90 мыңнан асады.
Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің 2025 жылғы №152 бұйрығына сәйкес, тұрғын үйдің жалдау ақысын субсидиялау қарастырылған.
Шымкент қаласы тұрғын үй басқармасы басшысының м.у.а. Көпжан Тулебаевтың айтуынша, жалдамалы пәтер субсидиясын алушылар бойынша мониторинг жүргізіліп, бірқатар заңсыздық анықталған.
– Биыл Шымкентте 3 146 субсидия алушының 2 269-ы тексерілді, оның ішінде 1 242 азаматтың субсидияны мақсатсыз пайдаланғаны анықталып, жалдау шарты тоқтатылды. 2025 жылы субсидиялау тетігіне жергілікті бюджеттен 664 млн теңге бөлініп, қазіргі таңда 540 млн теңге төлем жүргізілді. Мониторинг жұмыстары жалғасып жатыр, - деді ол.
Сондай-ақ қала бойынша «Жастар» бағдарламасы арқылы 2020 жылдан бүгінге дейін 3 849 азамат жалдамалы пәтермен қамтылған. Бүгінгі таңда алғашқы 890 пәтермен қамтылған азаматты пәтерлерінен шығару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта 576 отбасының пәтері коммуналдық меншікке қайтарылған.
