Шымкентте әкімдіктің 10 жыл бұрын қабылдаған заңсыз шешімі сот арқылы күшін жойды
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Заң талаптарына қайшы түрде 10 жылдан астам уақыт бойы жеке меншікке беріліп келген жалпыға ортақ пайдаланудағы жер телімі мемлекет меншігіне қайтарылды. Бұған Жер кодексінің нормалары мен заңды күшіне енген сот шешімі негіз болды.
Заң бұзу дерегі Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурстарын басқару жөніндегі қалалық департаменті жүргізген жоспардан тыс тексеру барысында анықталған. Тексеру нәтижесінде 2005 жылы әкімдіктің қаулысымен жеке тұлғаға жер заңнамасының талаптарын бұза отырып, көлемі 0,1 гектар болатын жер учаскесі берілгені белгілі болды.
Аталған жер телімі жалпыға ортақ пайдаланылатын аймақта орналасқан. Соған қарамастан оған техникалық қызмет көрсету станциясын, сауда орталығын және сұлулық салонын салу үшін нысаналы мақсаты белгіленген.
Ведомство мұндай шешімдер Жер кодексіне қайшы келетінін атап өтті.
– Жер кодексінің 26-бабына сәйкес, елдімекендердің жалпыға ортақ пайдаланылатын аймақтарындағы жер учаскелері жеке меншікке берілмейді, – деп түсіндірді департамент өкілдері.
Заңдылықты қалпына келтіру мақсатында іс азаматтық істер жөніндегі ауданаралық сотқа әкімдіктің қаулысын және одан кейін жасалған барлық сатып алу-сату шарттарын жарамсыз деп тану туралы талап-арызбен жолданды.
Бірінші сатыдағы сот мемлекеттік органның уәждерін негізді деп танып, талапты толық көлемде қанағаттандырды. Апелляциялық шағымды Шымкент қалалық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасы қарап, оны қанағаттандырусыз қалдырды.
Сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін жер телімі мемлекет меншігіне қайтарылды.
