KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:14, 03 Қазан 2025 | GMT +5

    ШҚО-да есірткі граффитилері бойынша 8 қылмыстық іс қозғалды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Тұрғын үй аулаларын аралау барысында 50-ден астам есірткі граффитилері анықталды. Бұл туралы Шығыс Қазақстан облысы прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады. 

    ШҚО есірткі граффитилері бойынша 8 қылмыстық іс қозғалды
    Фото: видеодан алынған скрин

    Қоғамда «Заң және Тәртіп» қағидатын одан әрі нығайту мақсатында Өскемен қаласында «есірткі граффити» деп аталатын есірткі сататын онлайн-дүкендердің жарнамасы мен «қоймашы болып жұмыс істеу» туралы ұсыныстар жазылған жазуларға қарсы ауқымды акция өткізілді.

    Акцияға қала прокуратурасының, полицияның, жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері және жастар қозғалысының белсенділерінен құралған 100-ге жуық адам қатысты.

    — Тұрғын үй аулаларын аралау барысында 50-ден астам есірткі граффитилері анықталды. Рейдтердің нәтижесінде ҚК 299-1-бабы «Есірткі құралдарын насихаттау немесе заңсыз жарнамалау» бойынша 8 қылмыстық іс қозғалды, — делінген Шығыс Қазақстан облысының прокуратурасы хабарламасында.

    Айта кетелік Рудныйда 16 жастағы жігіт мефедронның ірі партиясымен ұсталды

    Тегтер:
    Есірткімен күрес Қылмыс Шығыс Қазақстан облысы
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар