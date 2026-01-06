KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    06:25, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Сирия президенті аш-Шарааға қастандық жасалғаны рас па

    АСТАНА. KAZINFORM — Сирия Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Нуреддин әл-Баба «елдің уақытша президенті Ахмед аш-Шараға қастандық жасалды» деген әлеуметтік желіде тараған ақпаратты жоққа шығарды. Бұл туралы ТАСС агенттігі жазды.

    Ахмед аш-Шараа
    Фото: Anadolu Ajansi

    — Бұл ақпарат мүлдем жалған және шындыққа сәйкес келмейді. Соңғы күндері президентке немесе басқа жоғары лауазымды шенеуніктерге қатысты ешқандай оқиға болған жоқ, — деп жазды шенеунік Facebook желісінде. 

    Әл-Баба азаматтар мен БАҚ өкілдерін жауапкершілікті сезінуге және мемлекеттік органдардың нақты ақпараттарын пайдалануға шақырды.

    Asharq Al-Awsat газетінің хабарлауынша, соңғы екі күн ішінде әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жаңылыстыратын суреттер таратылды. Дамаскіде президент Ахмед аш-Шараа мен оның көмекшілерінің бірі шабуыл кезінде жарақат алған деп айтылды.

    Бұған дейін Сирия президентінің БАҚ жөніндегі кеңесшісі Ахмед Зейдан X газетінде "30 желтоқсанда президент сарайының маңында және астананың Меззе-86 ықшам ауданында жарылыс пен атыс болды" деген қауесеттер шындыққа жанаспайтынын жазған. Ол жалған ақпарат таратуды «зұлым күштердің айласы» деп сипаттады.

    Дүйсенбі күні кешке сириялық «Al Watan» газеті президент Ахмед аш-Шарааның Меззе даңғылының бойында серуендеп жүрген фотосуреттерін жариялады.

    Еске салайық, Сирия өткен аптада жаңа банкноттарын таныстырды.

    Тегтер:
    Қастандық Әлем жаңалықтары Сирия Таяу Шығыстағы ахуал Жалған хабарлама
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар