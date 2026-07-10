Сирияға Химиялық қаруға тыйым салу ұйымына дауыс беру құқығы қайтарылды
АСТАНА.KAZINFORM - Бұл шешім Сирияның жаңа билігі Химиялық қару конвенциясы бойынша өз міндеттемелерін орындауға дайын екенін мәлімдегеннен кейін қабылданды.
Химиялық қаруға тыйым салу ұйымы (ХҚТҰ) Сирияның дауыс беру құқығын қалпына келтірді, бұл құқық 2021 жылы Башар Асад үкіметі кезінде елден алынып тасталған.
Ұйымның атқарушы кеңесі бейсенбі күні өткен отырыста бұл шешімді консенсуспен қабылдады.
ХҚТҰ бұл шешім Сириядағы билік ауысқаннан кейін «жағдайдың айтарлықтай өзгеруіне» байланысты қабылданғанын түсіндірді. Ұйым мәліметінше, жаңа Сирия билігі Химиялық қару конвенциясы бойынша өз міндеттемелерін орындауға дайын екенін растады және ХҚТҰ техникалық хатшылығымен ынтымақтастықта бірқатар практикалық қадамдар жасады.
Атап айтқанда, Дамаск химиялық қару туралы алғашқы декларациясын өзгертті, нысан туралы келісімдер дайындады, тексерулерді жеңілдетті және анықталған химиялық қалдықтарды жоя бастады.
Химиялық қаруға тыйым салу ұйымының бас директоры Фернандо Ариас бұл шаралар бұрынғы Сирия үкіметінің химиялық қару бағдарламасының қалған элементтерін тексеруді және жоюды аяқтауға негіз қалайтынын мәлімдеді.
Сирия 2013 жылы азамат соғысы кезінде Химиялық қару конвенциясына қосылды.
2021 жылы Химиялық қаруға тыйым салу ұйымы (ХҚҚҰ) химиялық арсеналының толық емес декларацияларын және бұрынғы Башар Асад режимі кезінде химиялық қаруды қолданудың расталған жағдайларын алға тартып, елді дауыс беру құқығын қоса алғанда, бірнеше құқықтар мен артықшылықтардан айырды.
Химиялық қару конвенциясының атқарушы органы ретінде 193 мүше мемлекетті біріктіретін ХҚҚҰ химиялық қаруды түпкілікті жою бойынша жаһандық күш-жігерді бақылайды. 2023 жылы ХҚҚҰ 1997 жылдан бері Химиялық қару конвенциясына қатысушы 193 мемлекет жариялаған барлық химиялық қару қорлары (барлығы 72 304 метрикалық тонна химиялық заттар) ХҚҚҰ-ның қатаң тексеру режиміне сәйкес қайтарымсыз жойылғанын растады.
Бір күн бұрын АҚШ Сирияны терроризмді қолдайтын елдер тізімінен шығаруды жоспарлап отырғанын мәлімдеді.
Франция президенті Эмманюэль Макрон жақында Дамаскіге барып, билік ауысқаннан бері елге келген алғашқы еуропалық көшбасшы атанды.