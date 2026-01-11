Сирияның Алеппо қаласында YPG/СДК шабуылдары салдарынан 23 адам қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM — 6 қаңтардан бері Сирияның Алеппо қаласындағы тұрғын аудандарға YPG/СДС (Сириядағы қарулы құрылымдар) террористік ұйымы жасаған шабуылдар салдарынан 23 адам қаза тапты. Бұл туралы Анадолу агенттігі жазды.
Қаза тапқандардың арасында бір бала мен төрт әйел бар. Тағы 104 адам жарақат алды.
Алеппо билігі 6 қаңтардан бастап қаладағы тұрғын аудандарға лаңкестңк ұйым тарапынан жасалған шабуылдар салдарынан болған адам шығыны жөнінде ресми мәлімдеме жасады.
Берілген ақпаратқа сәйкес, шабуылдар салдарынан қалада 23 адам көз жұмған, олардың ішінде бір бала мен төрт әйел бар. 104 адам жараланған, олардың да арасында көптеген балалар мен әйелдердің аз емес айтылды.
Жараланғандардың кейбірінің жағдайы ауыр деп бағаланып отыр, сондықтан қаза тапқандар саны артуы мүмкін деген де қауіп бар.
Еске сала кетсек, Сирия билігі Алеппоның жекелеген аудандарында атысты тоқтату туралы жариялады.
Оның алдында Алеппода Сирия үкімет күштері мен күрд күштері арасындағы қақтығыстар күшейгені хабарланды.