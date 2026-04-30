KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    СҚО-да 42 жастағы әйел өзін өртеп, ауыр күйікпен ауруханаға жеткізілді

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданының тұрғыны өзін өртеп жібермек болды. 

    СҚО-да 42 жастағы әйел үстіне бензин құйып, өзін өртеді
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Ауыр күйік шалған әйелдің өмірі үшін қазір дәрігерлер күресіп жатыр. 

    Оқиға 30 сәуір күні түнгі сағат 2:00 шамасында Астраханка ауылында болған. 1984 жылы туған әйел үстіне бензин құйып, өзін өртеп жібермекші болған. 

    СҚО Денсаулық сақтау басқармасы баспасөз қызметінің мәліметінше, әйелдің денесінің 80-90% күйіп қалған. Жағдайы өте ауыр. Бірақ есін біледі. 

    – Аққайың аудандық ауруханасынан санавиациямен Петропавл қалалық көпбейінді ауруханаға жеткізілді. Әкелгеніне көп болған жоқ, қазір дәрігерлер тексеріп жатыр, - дейді баспасөз хатшысы Гүлнар Қалиева. 

    СҚО Полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, осы факті бойынша полиция сотқа дейінгі тергеуді бастады. Оқиғаның мән-жайы анықталады, қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. 

    ҚР Қылмыстық кодексінің 105 бабы (Өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу) бойынша қылмыстық іс қозғалды. 

    Бұған дейін Қостанай облысында әйелі мен баласын өлтірген ер адам өмір бойына сотталғанын жазған едік.

     

    Аурухана Дәрігер Полиция Солтүстік Қазақстан облысы Әйел
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Авторы