СҚО-да 42 жастағы әйел өзін өртеп, ауыр күйікпен ауруханаға жеткізілді
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданының тұрғыны өзін өртеп жібермек болды.
Ауыр күйік шалған әйелдің өмірі үшін қазір дәрігерлер күресіп жатыр.
Оқиға 30 сәуір күні түнгі сағат 2:00 шамасында Астраханка ауылында болған. 1984 жылы туған әйел үстіне бензин құйып, өзін өртеп жібермекші болған.
СҚО Денсаулық сақтау басқармасы баспасөз қызметінің мәліметінше, әйелдің денесінің 80-90% күйіп қалған. Жағдайы өте ауыр. Бірақ есін біледі.
– Аққайың аудандық ауруханасынан санавиациямен Петропавл қалалық көпбейінді ауруханаға жеткізілді. Әкелгеніне көп болған жоқ, қазір дәрігерлер тексеріп жатыр, - дейді баспасөз хатшысы Гүлнар Қалиева.
СҚО Полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, осы факті бойынша полиция сотқа дейінгі тергеуді бастады. Оқиғаның мән-жайы анықталады, қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.
ҚР Қылмыстық кодексінің 105 бабы (Өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу) бойынша қылмыстық іс қозғалды.
