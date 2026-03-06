СҚО-да су тасқынына қарсы жұмыстар күшейтілді
АСТАНА. KAZINFORM - Солтүстік Қазақстан облысында су тасқыны кезеңіне белсенді дайындық жүріп жатыр. Облыс әкімінің төрағалығымен өткен, аудан әкімдері мен профильдік ведомстволар басшылары қатысқан аймақтық кеңесте негізгі назар іс-қимылдарды үйлестіруге және су басу қаупін азайту шараларына аударылды, деп хабарлайды ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі.
Қызылжар ауданында 7 гидрологиялық бекет жұмыс істеп, су деңгейіне тұрақты мониторинг жүргізіліп жатыр. Бескөл және Прибрежное ауылдарында дамбаларды қайта жаңғырту және нығайту жұмыстары жүріп жатыр, Тепличное ауылында жұмыстар аяқталды. 13 елді мекенде жалпы ұзындығы шамамен 19 км болатын қорғаныс біліктері тұрғызылды, қосымша ең осал учаскелер нығайтылу үстінде.
Сонымен қатар инфрақұрылымдық жобалар іске асырылып жатыр: Прибрежное ауылына апаратын жол көпір өткелімен бірге қайта жаңғыртылып, Заречный кентінде жер білігі нығайтылып, айналма канал жаңартылды.
-Қабылданған шаралар кешені халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және ықтимал су тасқыны салдарын азайтуға бағытталған,-делінген хабарламада.
Осыған дейін ШҚО-да су тасқынына дайындық қалай жүріп жатқаны туралы жаздық.