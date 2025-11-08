KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    21:32, 08 Қараша 2025 | GMT +5

    Софья Самоделкина Жапониядағы турнирде күміс жүлдегері атанды

    АСТАНА. KAZINFORM - Софья Самоделкина Жапонияның Осака қаласында өтіп жатқан Гран-при турнирінің күміс жүлдегері атанды.

    Софья Самоделкина
    Фото: olympic.kz

    Отандасымыз еркін бағдарламадағы өнері үшін 132.25 ұпай жинады. Сондай-ақ кеше ол қысқа бағдарламаны қосқанда барлығы 200.00 баллды қоржынға салды. Бұл -Самоделкинаның биылғы маусымдағы (2025-26 жыл) Гран-при турниріндегі алғашқы жүлдесі.

    Әйелдер арасында бас жүлдені жарыс қожайыны, 3 дүркін әлем чемпионы, Бейжің Олимпиадасының қола (жекелей) және күміс (командалық) жүлдегері Каори Сакамото (Жапония) алды. Оның еншісінде 227.18 ұпай бар.

    Үздік үштікті 198.97 балл жинаған Бельгия спортшысы түйіндеді.

    Гран-при турнирінде бірінші орын алған спортшыға 15, 2-орынға 13, 3-орынға 11 балл беріледі. Бұл ұпайлар кейін 6 жарыстан кейін гранд финалға жолдама алған үздіктерді анықтауға көмектеседі.

    Жапониядағы турнирге 17 мемлекеттен 60 спортшы жиналды.

    Еске салсақ, бұдан бұрын мәнерлеп сырғанаушы Софья Самоделкина Жапонияда өтетін Гран-приде өнер көрсететінін хабарлаған болатынбыз.

