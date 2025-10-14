Солтүстік Қазақстан облысында сүт фермасы салынып жатыр
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров Солтүстік Қазақстан облысына жұмысы сапары барысында егін жинау науқаны және 8 000 бас ірі қараға арналған сүт-тауарлы фермасының құрылысымен танысты. Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметі хабарлады.
Биыл барлық егістік алқапта жаздық егіс жұмыстары жүргізілді. Атап айтқанда, дәнді және дәнді-бұршақ дақылдары — 2 254 гектарды қамтиды, соның ішінде бидай — 1 754 гектар, арпа — 500 гектар, біржылдық шөптер 142 гектарға егілген. Орташа өнімділік гектарына 28 центнерді құрайды.
Фермерлермен кездесуде Айдарбек Сапаров шаруашылықтар жер ресурстарын тиімді және ұтымды пайдаланып отырғанын атап өтті.
— Бүгінде заманауи технологияларды енгізіп, тұрақты дамып келе жатқан шағын және орта шаруашылықтарды қолдау өте маңызды. Олардың табысты қызметі — елдің азық-түлік қауіпсіздігінің негізі, — деді министр.
Жұмыс сапары барасында министр Қазақстандағы ең ірі агрокәсіпорындардың біріне аялдады. Кәсіпорын тұрақты түрде жоғары нәтижелер көрсетіп келеді. Мәселен, астық дақылдарының өнімділігі гектарына — 36,9 центнер, майлы дақылдар — 24,3 ц/га, мал азығы дақылдары — 78,15 ц/га, картоп — 335,38 ц/га.
Өндірістік паркте 252 бірлік ауыл шаруашылығы техникасы бар, оның ішінде 69 комбайн, 120 трактор және 30 егіс кешенін атап өтуге болады. Компания құрамына 7 заманауи сүт-тауар фермасы кіреді, онда 11 128 бас ірі қара мал бар, оның 4 452-сі сауынды сиыр. Бір сиырға шаққандағы орташа сүт өнімділігі — 6 320 кг. Биыл жыл басынан 28 525 тонна сүт өндірілген.
Кәсіпорын қазіргі уақытта мегаферманың құрылысын жүргізіп жатыр. Бұл жоба өңірдегі заманауи және технологиялық тұрғыдан жетілген мал шаруашылығы кешені болмақ.
Айта кетсек, өңірде 110 сүт фермасы жұмыс істейді. Оның 42-сі жоғары технологиялық, автоматтандырылған басқару жүйелерімен жабдықталған заманауи кешендер.
Осыған дейін елімізде 69 сүт фермасы жұмыс істеп тұрғандығы жөнінде жарияладық.