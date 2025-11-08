KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    01:50, 08 Қараша 2025 | GMT +5

    Суицидке итермелейді: АҚШ пен Канада тұрғындары OpenAI өніміне шағымданды

    АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ пен Канададағы отбасылар Калифорния штатының соттарына танымал ChatGPT чат-ботын әзірлеуші OpenAI-ді суицидке итермеледі деп айыптап, компанияға қарсы жеті талап арыз берді, деп хабарлайды ТАСС ақпарат агенттігі.

    OpenAI получила семь исков из-за суицида пользователей ChatGPT
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    The Wall Street Journal басылымының жазуынша, сот өтініштеріне сәйкес, төрт адам, оның ішінде Джорджиядан 17 жастағы және Техастан 23 жастағы жасөспірім өз-өзіне қол жұмсаған, ал тағы үшеуі ChatGPT-мен өзара әрекеттесу салдарынан ауыр психологиялық жарақат алған. Талапкерлер «чат-ботпен ұзақ уақыт бойы сөйлескеннен кейін адамдар кейде өз-өзіне қол салуға әкеп соқтырған сандырақ күйге түсетініне сендіріп отыр. Олар өтемақы төлеуді, сондай-ақ әңгімелесуді автоматты түрде тоқтатуды қамтитын ChatGPT-ке түзетулер енгізуді талап етті.

    OpenAI бұл жағдайды «сұмдық» деп атады. Компания өкілдері егжей-тегжейін түсіну үшін тиісті құжаттарды зерттеп жатқанын мәлімдеді. OpenAI қазан айында чат-ботқа өзгерістер енгізілгенін атап өтті. Бұл өзгерістер психикалық денсаулық мәселелерін жақсырақ тануға және оларға жауап беруге, сондай-ақ адамдарды нақты көмекке бағыттауға мүмкіндік береді.

    - Біз ChatGPT-тің ерекше ұқыптылықты қажет ететін мәселелерге жауабын жақсартуды жалғастырамыз, - деп сендірді компания өкілдері.

    Kazinform үшін арнайы ТАСС серіктес агенттігі ұсынды.

    Осыған дейін АҚШ-та ChatGPT жасанды интеллекті бұрынғы Yahoo қызметкерін анасын өлтіріп, артынша өзін-өзі өлтіруге итермелеген болуы мүмкін екенін жазған болатынбыз.

    Бұған дейін АҚШ-та бір жасөспірім ChatGPT-мен өз-өзіне қол жұмсау туралы бірнеше ай сөйлескеннен кейін суицид жасаған. Кейін оның ата-анасы OpenAI мен компанияның бас директоры Сэм Альтманға қарсы сотқа арыз берген.

    Сондай-ақ ChatGPT-мен жазысуды сотта пайдалануға болатынын хабарладық.

    Маманның пікірінше, ChatGPT-ден алынған ақпаратқа толық сенбеу керек.

     

    Тегтер:
    Технология Ақпараттық технологиялар Әлем Заң және құқық
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар