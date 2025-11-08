Суицидке итермелейді: АҚШ пен Канада тұрғындары OpenAI өніміне шағымданды
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ пен Канададағы отбасылар Калифорния штатының соттарына танымал ChatGPT чат-ботын әзірлеуші OpenAI-ді суицидке итермеледі деп айыптап, компанияға қарсы жеті талап арыз берді, деп хабарлайды ТАСС ақпарат агенттігі.
The Wall Street Journal басылымының жазуынша, сот өтініштеріне сәйкес, төрт адам, оның ішінде Джорджиядан 17 жастағы және Техастан 23 жастағы жасөспірім өз-өзіне қол жұмсаған, ал тағы үшеуі ChatGPT-мен өзара әрекеттесу салдарынан ауыр психологиялық жарақат алған. Талапкерлер «чат-ботпен ұзақ уақыт бойы сөйлескеннен кейін адамдар кейде өз-өзіне қол салуға әкеп соқтырған сандырақ күйге түсетініне сендіріп отыр. Олар өтемақы төлеуді, сондай-ақ әңгімелесуді автоматты түрде тоқтатуды қамтитын ChatGPT-ке түзетулер енгізуді талап етті.
OpenAI бұл жағдайды «сұмдық» деп атады. Компания өкілдері егжей-тегжейін түсіну үшін тиісті құжаттарды зерттеп жатқанын мәлімдеді. OpenAI қазан айында чат-ботқа өзгерістер енгізілгенін атап өтті. Бұл өзгерістер психикалық денсаулық мәселелерін жақсырақ тануға және оларға жауап беруге, сондай-ақ адамдарды нақты көмекке бағыттауға мүмкіндік береді.
- Біз ChatGPT-тің ерекше ұқыптылықты қажет ететін мәселелерге жауабын жақсартуды жалғастырамыз, - деп сендірді компания өкілдері.
Kazinform үшін арнайы ТАСС серіктес агенттігі ұсынды.
Осыған дейін АҚШ-та ChatGPT жасанды интеллекті бұрынғы Yahoo қызметкерін анасын өлтіріп, артынша өзін-өзі өлтіруге итермелеген болуы мүмкін екенін жазған болатынбыз.
Бұған дейін АҚШ-та бір жасөспірім ChatGPT-мен өз-өзіне қол жұмсау туралы бірнеше ай сөйлескеннен кейін суицид жасаған. Кейін оның ата-анасы OpenAI мен компанияның бас директоры Сэм Альтманға қарсы сотқа арыз берген.
Сондай-ақ ChatGPT-мен жазысуды сотта пайдалануға болатынын хабарладық.
Маманның пікірінше, ChatGPT-ден алынған ақпаратқа толық сенбеу керек.