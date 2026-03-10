Сурдлимпиада ойындарының чемпионы Фархад Қыстаубаев өмірден өтті
АСТАНА.KAZINFORM - Сурдо жеңіл атлетикадан Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері Фархад Қыстаубаев өмірден өтті. Бұл туралы Дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау орталығы хабарлады.
Бұл – еліміздің спорт қауымдастығы үшін орны толмас ауыр қайғы.
Фархад Қыстаубаев Солтүстік Қазақстан облысының тумасы.
Ол 2022 жылы Бразилияда өткен XXIV жазғы Сурдлимпиада ойындарында онсайыстан чемпион атанып, 110 метрге кедергілер арқылы жүгіруден қола жүлдеге ие болды.
Сондай-ақ республикалық және халықаралық жарыстардың бірнеше дүркін жеңімпазы әрі жүлдегері ретінде ел намысын абыроймен қорғады.
Айта кетейік, Қарағанды қаласында өткен әуесқой хоккейшілер кездесуі қайғылы аяқталды. Матч басталмай жатып, ойыншылардың бірінің жағдайы күрт нашарлаған. Көрсетілген алғашқы көмекке қарамастан, ер адамды аман алып қалу мүмкін болмады.