Ташкент пен Ақтөбе арасында тікелей әуе рейсі ашылады
ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Өзбекстандық Centrum Air әуе компаниясының ұшақтары 2 тамыздан «Ташкент — Ақтөбе» бағыты бойынша рейс орындай бастайды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ташкенттегі меншікті тілшісі.
Ташкенттен Ақтөбеге бағытталған рейстер жексенбі және сәрсенбі күндері орындалады. Ал кері рейстер әр дүйсенбі мен бейсенбіге жоспарланған. Билет құны 1,1-1,2 млн сумнан (43-47 мың теңге) басталады.
Еске салайық, бұған дейін Қостанай мен Ташкент арасында тікелей әуе рейсі ашылған еді.
Сонымен қатар FlyArystan әуе компаниясының ұшақтары 3 қыркүйектен «Алматы — Үргеніш — Алматы» бағыты бойынша рейс орындай бастайды.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Оралдан Ташкентке қатынайтын әуе рейсі тоқтатылды.
Мұымен бірге Өзбекстан авиаотын тапшылығына байланысты Ресей бағытындағы әуе рейстерін қысқартты.