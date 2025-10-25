KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    07:30, 25 Қазан 2025 | GMT +5

    Таулы аймақтарда жаңбыр жауады — Қазгидромет

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК 25 қазандағы ауа райы болжамын жариялады. 

    погода, ауа райы, осень, күз, байтерек
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Синоптиктердің болжамынша, солтүстік антициклон әсерінен еліміздің басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Тек солтүстік-батыста, солтүстікте, орталық пен оңтүстіктің таулы аудандарында фронталды бөлімдердің өтуімен жауын-шашын болады. Бұл аймақтарда жаңбыр жауады.

    Республиканың біраз аумағын түнгі және таңертеңгі уақытта тұман басады. Еліміздің солтүстігі мен оңтүстік-шығысында жел күшейеді.

    Астана қаласында күн бұлтты, ауа температурасы +10+12 градус болады. 

    Алматыда күн жылы, термометр +20+22 градусты көрсетеді. 

    Ал Шымкент қаласында +23+25°C жылы болады.

    Айта кетейік, Қазақстанның 15 облысында ауа райына байланысты ескерту жарияланды.

    Тегтер:
    Жаңбыр Қазгидромет Ауа райы жел Жауын-шашын
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар