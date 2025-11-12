KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:52, 12 Қараша 2025 | GMT +5

    Тәжікстан ұлттық Oriz мессенджерін іске қосты

    АСТАНА. KAZINFORM – «Тажиктелеком» компаниясы Oriz деп аталатын ұлттық мессенджер қосымшасын жасап шығарды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі. 

    Тәжікстан ұлттық Oriz мессенджерін іске қосты
    Фото: Ховар

    Тәжікстан үкіметі жанындағы Байланыс қызметінің мәліметінше, заманауи қосымша ел азаматтары, шетелдегі отандастар және барлық интернет пайдаланушы арасында ыңғайлы, жоғары сапалы және қауіпсіз байланысты қамтамасыз ету үшін жасалған. Оның мақсаты – сенімді цифрлық орта құру.

    – ORIZ-дің басты артықшылықтарының бірі – оның төмен интернет жылдамдығындағы тиімділігі. Серверлер мен деректер орталығы ел ішінде орналасқандықтан, пайдаланушылар әлсіз байланыс кезінде де хабарламалар жіберіп, қоңырау шалып және бейнеконференция өткізе алады, - деп хабарлайды агенттік. 

    Әзірлеушілер кейінгі жылдары әлемде шетелдік платформаларға қол жеткізу шектелгендіктен мыңдаған тәжік мигранттары отбасыларымен байланыс орнатуда қиындықтарға тап болғанын атап өтті. 

    – Бұл тәжірибе шетелдік желілерге тәуелділік ақпараттық қауіпсіздік пен әлеуметтік байланысқа зиян келтіруі мүмкін екенін көрсетті. Сондықтан ORIZ-ді құруды Тәжікстанның цифрлық егемендігіне қарай маңызды қадам деп санауға болады, - деп атап өтті Байланыс қызметі.

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, ЕО мессенджерлердегі чаттарды міндетті бақылаудан бас тартты. 

    Тегтер:
    Орталық Азия Әлем жаңалықтары Тәжікстан Интернет
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар