    04:15, 03 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Төрт өңірде облыстық және республикалық маңызы бар жолдар жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ауа райының нашарлауына байланысты Қостанай және Павлодар облыстарында облыстық маңызы бар 2 автожол, Ақтөбе, Қызылорда және Павлодар облыстарында республикалық маңызы бар автожолдардың 3 учаскесінде автокөліктің барлық түрлері үшін қозғалыс жабық. Бұл туралы Төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

     Ақтөбе облысы:

    «РФ шекарасы-Актөбе-Қызылорда-Алматы- ҚХР шекарасы»;

    Қызылорда облысы:

    РФ шекарасы-Мәртөк-Ақтөбе-Қарабұтақ-Қызылорда-Шымкент-Тараз-Қордай-Алматы-Хоргос-ҚХР шекарасы»;

    Павлодар облысы:

    «Павлодар-Шарбақты-РФ шекарасы».

    Сондай-ақ хабарламада ТЖМ қауіпсіздік шараларын сақтауға кеңес берді.

    «Дауылды ескерту жариялаған кезде, әсіресе қараңғы уақытта алыс жерлерге сапарға шығудан бас тартып, жаяу жүруден аулақ болыңыздар. Ауа-райы жағдайы мен автожолдардағы көлік қозғалысының шектеулері туралы ақпаратты бақылаңыздар», делінген хабарламада.

    Айта кетейік, синоптиктер 3 желтоқсанда ауа райы күрт өзгеретінін ескерткен еді

    Бұған дейін 2 желтоқсан күні еліміздің екі өңірінде көлік қозғалысына шектеу қойылғанын жаздық.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Көктайғақ Қазгидромет Ауа райы Қар Бұрқасын ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Автор
