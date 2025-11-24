Трамп Украина АҚШ-қа «ешқашан алғыс білдірмегенін» айтты
АСТАНА. KAZINFORM - Жексенбі күні Дональд Трамп Киев басшылығын АҚШ-тың қолдауына «мүлде ризашылық білдірмеді» деп ашық айыптады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
- Мен соғыс болмауын мұра еттім. Бұл – ешкім жеңіске жетпеген соғыс. Миллиондаған адам бостан-босқа мерт болған соғыс. Украина «басшылығы» біздің күш-жігерімізге ешқандай ризашылық білдірмеді, - деп жазды президент Дональд Трамп Truth Social-да.
Трамптың бұл мәлімдемесі қиындау тұста айтылды: оның әкімшілігі Украинаның Алғыс айту күніне дейін 28 тармақтан тұратын бейбітшілік ұсынысын қабылдауын талап етті.
Мемлекеттік хатшы Марко Рубио мен арнайы елші Стив Уиткоффты қоса алғанда, АҚШ-тың жоғары лауазымды шенеуніктері осы демалыс күндері Швейцарияда украин шенеуніктерімен соғысты тоқтатуға бағытталған бейбітшілік келіссөздерін өткізу үшін кездесті.
Жексенбі күнгі келіссөздерден кейін Рубио «үлкен ілгерілеушілікке» қол жеткізілгенін мәлімдеді, деп хабарлады NBC News.
- Бізде әлі біраз атқарылмаған жұмыс бар, бірақ қазіргі уақытта біз әлдеқайда алға жылжыдық, - деді ол.
АҚШ шенеуніктері келіссөздердің оң нәтиже бергенін мәлімдеді.
Жексенбі күні кешке Ақ үй АҚШ-Украина кездесуінен кейін бірлескен мәлімдеме жариялады. Онда «екі тарап та консультациялардың өте нәтижелі болғанына келісті» деп мәлімдеді.
2025 жылдың 23 қарашасында АҚШ пен Украина өкілдері Женевада АҚШ-тың бейбітшілік ұсынысын талқылау үшін кездесті. Келіссөздер сындарлы, мақсатты болды, бұл әділ және ұзақ мерзімді бейбітшілікке қол жеткізуге деген ортақ міндеттемені атап өтті.
Украина делегациясы соғысты тоқтату және адам шығынын жою бойынша талмай еңбек еткені үшін Америка Құрама Штаттарына және президент Дональд Трампқа жеке алғыс білдірді.
Екі тарап та Украинаның қауіпсіздігін, тұрақтылығын және қалпына келуін қамтамасыз ететін бейбітшілікті орнату үшін бірлесіп жұмыс істеуді жалғастыруға дайын екенін растады.
Бұған дейін Женевада Ресей мен Украина арасындағы дағдарысты шешу перспективалары бойынша Ұлыбритания, Франция, Германия, Украина және АҚШ өкілдері арасында келіссөздер басталғаны хабарланған болатын.