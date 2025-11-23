Трамп: Украинаға ұсынылған бейбітшілік жоспары соңғы нұсқа емес
АСТАНА. KAZINFORM — Дональд Трамп Украинаға ұсынылған соғысты бейбіт жолмен реттеу жоспары соңғы нұсқа болып табыла ма деген сұраққа теріс жауап берді, деп хабарлайды DW.
Бұған дейін, бір күн бұрын, америкалық президент Дональд Трамп 27 қараша күнін Украина үшін АҚШ ұсынған келісімді қабылдаудың қолайлы күні деп атаған еді.
Америкалық бейбітшілік жоспары 28 тармақтан тұрады, оның ішінде Украина кейбір аумақтық мәселелерде келісім жасауға, қарулы күштерін қысқартуға және кейбір қару түрлерінен бас тартуға тиіс.
Ресей мен Украина басшылары Дональд Трамптың бейбітшілік жоспарына қатысуы мүмкін екенін айтты, бірақ оның сәтті аяқталуына күмән келтірді.
Украина президенті Владимир Зеленский өз елі қиын таңдау алдында қалуы мүмкін екенін ескертті: «қадір-қасиетін» жоғалту немесе ең маңызды одақтасының қолдауынан айырылу — бұл ретте ол елдің атын атамады. Зеленский келесі апта «өте күрделі» болатынын айтты.
Владимир Путин Ұлттық қауіпсіздік кеңесі мүшелерімен кездесу кезінде Мәскеу «түбегейлі бейбіт реттеу» үшін әзірленген 28 тармақтан тұратын жоспарды негізге алуға дайын екенін, бірақ оны әлі егжей-тегжейлі қарастырмағанын жеткізді.
Путин Ресей бұл жоспардың нұсқасын биыл жазда Аляскадағы саммит кезінде Трамп әкімшілігімен талқылағанын және 28 тармақтан тұратын жобаны «негізінен жаңартылған» нұсқа деп атады.
Ресми түрде 28 тармақтан тұратын бейбітшілік жоспарында «Украина сенімді қауіпсіздік кепілдіктеріне ие болады» деп көрсетілген, оған НАТО тарапынан берілетін қауіпсіздік кепілдіктері де кіреді.
DW агенттігі сонымен қатар, АҚШ, Украина, Германия, Франция және Ұлыбританияның жоғары лауазымды өкілдері бейбітшілік жоспарын талқылау үшін жексенбіде Женевада келіссөздер бастайтынын жазды.
Агенттік мәліметінше, Швейцарияға АҚШ мемлекеттік хатшысы Марко Рубио және Трамптың арнайы өкілі Стив Уиткофф баруы тиіс.
— Біз соңғы мәселелерді келістіруді және Украина мүддесіне сай келетін келісімге қол жеткізуді үміт етеміз, — деді америкалық биліктің өкілі Reuters агенттігіне.
Оның айтуынша, соңғы келісім Дональд Трамп пен Владимир Зеленскийдің жеке кездесуі кезінде ғана қабылдануы мүмкін.
Бұдан бұрын ЕО, Украина АҚШ-тың бейбітшілік жоспарын 23 қарашада талқылайтыны белгілі болды.