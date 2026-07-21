Триатлоннан Азия кубогы кезеңіне қатысатын қазақстандықтар анықталды
АСТАНА. KAZINFORM — 8 тамызда Түркістанда триатлоннан Азия кубогының кезеңі өтеді.
Бұл жарыста Қазақстан құрамасының намысын 15 спортшы қорғайды.
Алдын ала берілген өтінімге Аян Бейсенбаев, Диана Ержанова, Темірлан Теміров, Его Крупяков, Арлан Жаңабай, Максим Шмулич, Дарын Қонысбаев, Елмұрат Қанай, Әлінаби Маралбеков, Владислав Кельгин, Илья Крупяков, Аида Ким, Арина Шульгина, Рамина Ағабаева және Вероника Иванюк енді.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан таеквондодан Оңтүстік Кореядағы турнирде жеті алтын медаль жеңіп алғанын хабарлағанбыз.
Ал оның алдында Халықаралық гимнастика федерациясы Германияның Франкфурт-на-Майн қаласында өтетін көркем гимнастикадан әлем чемпионатына қатысатын спортшылардың алдын ала тізімін жариялаған еді.