ТЖМ Алматыдағы жерасты дүмпуі хабарламасы жөнінде: жүйеде ақау болуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Төтенше жағдайлар вице-министрі Кеген Тұрсынбаев бүгін алматылықтарға жердің сілкінуі туралы жолданған ескертуге қатысты пікір білдірді.
- Станцияларымызда орнатқан жүйеде ақау болуы мүмкін. Ол жерде 2-3 балдық шағын жерасты дүмпуі болды. Жүйе 5 балл дүмпу кезінде іске қосылуы тиіс. Сондықтан бұған қатысты ақау болуы болуы ықтимал, - деді К. Тұрсынбаев Сенатта тілшілер сұрағына жауап бере отырып.
Оның айтуынша, қазір Төтенше жағдайлар министрлігінің мамандары мердігер компаниямен бірге жабдықтарды тексеріп жатыр.
- Бұл жүйенің нақты жұмысын ретке келтіреміз. Алматы бойынша департаменттің басшысы алаңдауға негіз жоқ екенін айтып, тиісті мәлімдеме жасады. Сондықтан біздің комиссия қазір осы жабдықты орнатқан компаниямен жұмыс істеп жатыр, - деді вице-министр.
Бұдан бұрын хабарланғандай, ҚР ТЖМ «СБЗҰҒО» ЖШС сейсмикалық станциялар желісі 2025 жылғы 23 қазанда Астана уақыты бойынша 12:20 жер сілкінісін тіркелді. Оның ошағы Қырғызстан аумағында Алматы қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 136 км жерде орналасқан.
23 қазан күні Алматы тұрғындарына жер сілкінісіне байланысты ескерту келді.
Хабарламада тұрғындарға қауіпсіз жерлерді паналауға және дүмпулер басылғаннан кейін ғимараттардан қауіпсіз қашықтыққа эвакуациялануға кеңес берілген. Алайда әлеуметтік желіде алматылықтар жер дүмпуі сезілмегенін айтып жатыр.