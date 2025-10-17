ТЖМ құтқару ісіне жасанды интеллектіні енгізіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Төтенше жағдайлар министрлігі өз жұмысында қандай цифрлық технологиялар мен жасанды интеллектіні қолдана бастағанын мәлімдеді.
Төтенше жағдайлар вице-министрі Кеген Тұрсынбаевтың айтуынша, цифрлық технологиялар бүгінде қауіп-қатердің алдын алуда және төтенше жағдайлардың салдарын жоюда басты құралға айналып отыр.
- Геоақпараттық және спутниктік жүйелер белсенді енгізіліп жатыр. Табиғи қауіптерді талдауға жасанды интеллектіні пайдаланып, қауіпті аймақтардың цифрлық карталарын әзірлеп жатырмыз, - деді ол Орталық коммуникациялар қызметіндегі баспасөз мәслихатында.
Сонымен қатар спикер ескерту жүйесінің цифрлық трансформациясы аяқталып, ескі құрылғылардың орнына заманауи платформалар енгізілгенін атап өтті.
- Алматыда ықтимал жер сілкінісі және басқа да төтенше жағдайлар туралы халықты ескертетін «MASS ALERT» шұғыл хабарлау жүйесі жұмыс істейді. Бұл жоба барлық сейсмикалық қауіпті аймақтарға таратылмақ, - деді Тұрсынбаев.
Вице-министр цифрландыру нәтижесінде төтенше жағдайлардың алдын алу тиімділігі едәуір артқанын айтады. Мәселен, соңғы жылы су басқан елді мекендер саны 95 пайызға азайған.
— Цифрлық жаңғырту жұмыстары мұнымен шектелмейді. Қазір министрлік табиғи және техногендік қауіптерге жасанды интеллект арқылы болжам жасау, дрондармен мониторинг жүргізу және онлайн карта негізінде тәуекелдерді талдау жүйесін дамыту үстінде. Біздің мақсатымыз - төтенше жағдай туындамай тұрып, оны болжау және халықты дер кезінде ескерту. Цифрлық технологиялар - құтқару ісінің жаңа бетбұрысы, - деді Кеген Тұрсынбаев.
Камила Мүлік