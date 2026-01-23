Украина бойынша келіссөздер: Путиннің америкалық делегациямен кездесуінің нәтижелері
АСТАНА.KAZINFORM - Ресей президенті Владимир Путин 23 қаңтар түнінде АҚШ президенті Дональд Трамптың арнайы өкілі Стивен Уиткоффпен және кәсіпкер Джаред Кушнермен кездесті, деп хабарлайды ТАСС.
Ресей президентінің көмекшісі Юрий Ушаков кездесудің өте мазмұнды, сындарлы, ашық әрі сенімді болғанын мәлімдеді.
Негізгі тақырыбы Украинадағы жағдайды реттеуге арналған келіссөздер шамамен төрт сағатқа созылды. Мәскеу мен Вашингтон қауіпсіздік мәселелері бойынша Ресей-АҚШ-Украина үшжақты жұмыс тобының алғашқы отырысы 23 қаңтарда Абу-Дабиде (БАӘ) өтеді деп келісті.
Тараптар сондай-ақ Газа, Гренландия бойынша «Бейбітшілік кеңесін» және екіжақты қарым-қатынастарды дамыту мәселесін талқылады және басқа да тақырыптар бойынша тығыз байланыстарды сақтауға келісті.
ТАСС сонымен қатар Ушаков пен президенттің арнайы өкілі Кирилл Дмитриевтің Ресей тарапынан кездесуге қатысқанын хабарлайды.
Путин қонақтарды Мәскеу Кремлінің Сенат сарайының атқарушы кеңсесінде қабылдады. Ресей президенті көмекшісінің айтуынша, байланыстар ерекше мазмұнды және сындарлы болды.
- Мен кездесудің өте ашық және сенімді болғанын айтар едім, - деп қосты ол.
Абу-Дабидегі кездесуде ресейлік келіссөздер тобын Ресей Қарулы Күштері Бас штабы Бас басқармасының бастығы Игорь Костюков басқарады. Ресей өкілдері БАӘ-ге алдағы сағаттарда ұшады. Президент көмекшісінің айтуынша, топқа Қорғаныс министрлігі басшылығының өкілдері кіреді.
Ушаковтың хабарлауынша, Путин Мәскеу делегациясына бүгінгі әңгіменің барлық мәліметтерін ескере отырып, нақты нұсқаулар берген.
Путиннің Уиткоффпен қазіргі кездесуі олардың жетінші кездесуі болды. Ресей президенті соңғы рет АҚШ көшбасшысының арнайы өкілімен 2025 жылдың 2 желтоқсанында кездесті. Кушнер бұл жолы да Уиткоффпен бірге Ресейге ұшты. Келіссөздер бес сағатқа созылды.
Бұған дейін Украина президенті Зеленский БАӘ-де АҚШ, Украина және Ресей арасындағы келіссөздер өтетінін жариялаған болатын.