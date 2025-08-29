Ұлыбритания Өзбекстандағы көпсалалы медициналық орталықтарды басқаруы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Өзбекстан елшісі Равшан Усмонов британдық International Hospitals Group компаниясының бас директоры Честер Кингпен онлайн кездесу өткізді, деп хабарлайды Dunyo.
Кездесу барысында Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевпен IV Ташкент халықаралық инвестициялық форумы аясындағы кездесуде қол жеткізілген келісімдердің орындалу барысы қаралды.
Британдық компанияның емхана салу жоспары, сондай-ақ Өзбекстандағы көпсалалы медициналық орталықтарды мемлекеттік-жекеменшік әріптестік негізінде басқару мәселелері талқыланды.
International Hospitals Group денсаулық сақтау нысандарын жобалайды, салады, жабдықтайды және басқарады. Компания 1972 жылы құрылған. International Hospitals Group әлемнің 55 елінде бар.
Еске сала кетейік, Өзбекстан халқының саны 38 миллионға жетті.