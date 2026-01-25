Ұлыбританияда ФБР-дің аналогы құрылады
АСТАНА. KAZINFORM — Ұлыбритания үкіметі ең ауыр қылмыстарды, соның ішінде терроризмді, ұйымдасқан қылмысты және алаяқтықты тергейтін жаңа күш Ұлттық полиция қызметін (NPS) құрмақ. Бұл туралы ішкі істер министрі Шабана Махмуд мәлімдеді, деп хабарлады ТАСС.
Американың Федералдық тергеу бюросының (ФБР) аналогы деп аталған жаңа агенттік ауыр қылмыстармен күресу міндетін өз мойнына алады. Бұл міндет енді Ұлттық қылмыс агенттігіне (ҰҚА), аймақтық бөлімшелерге және терроризм жағдайында Скотленд-Ярдқа жүктелген.
— Біз «Британдық ФБР» деп аталатын жаңа ұлттық полиция қызметін құрамыз және қауіпті қылмыскерлерді ұстау үшін әлемдегі ең мықты кадрларды жинап, соңғы технологияларды қолданамыз. Осының арқасында жергілікті құқық қорғау органдары жергілікті жерлерде қылмыспен күресуге көбірек уақыт бөле алады, — деді Шабана Махмуд.
Министр елдегі қазіргі полиция моделі «өткен ғасырға арналған» болғандықтан ескіргенін мойындады.
NPS басшысы Ұлыбританиядағы ең жоғары лауазымды полиция қызметкері болады. Ол бет-әлпетті автоматты тану сияқты озық технологияларды ел көлемінде енгізуге де жауапты.
Ұлттық полиция басшылары кеңесі, Скотленд-Ярд және оның терроризмге қарсы бөлімі бірлескен мәлімдемеде жаңа органның құрылуын қолдады. Ұлыбританияның Ұлттық қылмыс агенттігінің бас директоры Грейм Биггар да қолдау білдірді.
— Қылмыс, технология өзгерді және біздің әрекет ету шараларымыз да өзгеруі керек. Қауіптер бәрімізге жергілікті деңгейде әсер етіп, алайда ұлттық және халықаралық жауапты талап етеді. Мұндай орган бізге халықты, қоғамдастықтарымызды және елімізді қорғаудың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді, — деп атап өтті ҰҚА басшысы.
Айта кетейік, былтыр Ұлыбританияда жаңа әскери барлау қызметі құрылды.