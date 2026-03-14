KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:48, 14 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ұлытауда құраш күресінен Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр

    ЖЕЗҚАЗҒАН. KAZINFORM – Ұлытау облысында 2013–2014 жылы туған кіші жасөспірімдер арасында құраш күресінен Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр.

    Фото: Ұлытау облысы әкімдігі

    Республикалық додаға еліміздің 11 облысынан 203 жас спортшы қатысып, өзара мықтыны анықтап жатыр.

    Чемпионаттың басты мақсаты – құраш күресін дамыту, жас спортшылардың шеберлігін шыңдау және болашағынан үміт күттіретін балуандарды анықтау.

    Жарыс 13–15 наурыз аралығында өтіп, қатысушылар бірнеше салмақ дәрежесі бойынша бақ сынайды.

    Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай республикалық деңгейдегі жарыстар жасөспірімдердің спортқа деген қызығушылығын арттырып, ұлттық спорт түрлерін кеңінен насихаттауға мүмкіндік береді.

    Ұлытау облысы әкімдігі
    Тегтер:
    Күрес Спорт Қазақстан чемпионаты Жасөспірім Ұлытау облысы
    Эльмира Оралбаева
    Автор
