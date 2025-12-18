Венесуэла БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі төтенше отырысын өткізуді сұрады
АСТАНА. KAZINFORM – Сәрсенбі күні Венесуэла БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінен елге қарсы жалғасып жатқан АҚШ агрессиясын талқылау үшін жиналуды сұрады, деп хабарлайды Kazinform.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, кездесу келесі сейсенбіге жоспарлануы мүмкін.
Бұдан басқа, Венесуэла президенті Николас Мадуро БҰҰ Бас хатшысына АҚШ-пен арадағы шиеленісті талқылау үшін қоңырау шалды. Әңгіменің қысқаша мазмұнына сәйкес, Антониу Гутерриш мүше мемлекеттердің халықаралық құқықты сақтау және шиеленісті азайту қажеттілігі туралы мәлімдеді.
Венесуэла СІМ басшысының The New York Times газеті алған хатында «АҚШ президенті біздің ұлттық егемендігімізді, сондай-ақ «елдің аумақтық тұтастығы мен саяси тәуелсіздігін» жазасыз және бүкіл әлемнің көз алдында бұзып жатыр» делінген.
Басылым сонымен қатар Венесуэла үкіметі өзінің әскери-теңіз флотына мұнай өнімдерін тасымалдайтын кемелерді алып жүруді бұйырғанын хабарлайды.
Еске сала кетсек, АҚШ президенті Дональд Трамп әлеуметтік желі арқылы АҚШ санкция салған мұнай танкерлеріне қарсы Венесуэлаға қарсы теңіз блокадасын енгізетінін мәлімдеді.
Өткен аптада АҚШ Венесуэла маңында ұсталған танкер мен оның мұнайын тәркіледі.
Қараша айының соңында АҚШ Венесуэла президентін лаңкестік ұйымның көшбасшысы деп санайтынын мәлімдеді.