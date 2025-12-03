Versace сән үйі Prada құрамына енді: 1,3 млрд еуроға келісім жасалды
АСТАНА. KAZINFORM — Итальяндық Prada сәнді бренді Capri Holdings Limited холдингінен Versace сән үйін 1,375 млрд долларға сатып алу мәмілесін аяқтады, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Capri Holdings люксті сән сегментіндегі холдингтік компания Versace сән үйін сатудан түскен қаражатты қарыздық міндеттемелерінің көп бөлігін жабуға жұмсайды.
Топ Michael Kors және Jimmy Choo брендтеріне меншік құқығын сақтап қалады, компания халықаралық люкс класындағы тауарлар өндірушісі және ритейлері ретінде жұмысын жалғастырады.
Capri Holdings бас директоры Джон Айдол атап өткендей, бұл мәміле холдингтің қаржылық жағдайын айтарлықтай нығайтып, компанияға болашақ инвестициялар мен акционерлерге төлем жасау үшін үлкен икемділікті қамтамасыз етеді.
— Біз Michael Kors және Jimmy Choo танымал брендтеріміздің әлеуетін барынша арттыру үшін стратегиялық бастамаларымызды жүзеге асыруға әлі де назар аударып отырмыз. Болашаққа көз жүгіртсек, біз биылғы жылы бизнесімізді тұрақтандыру және 2027 қаржы жылында өсімді жаңарту үшін берік негіз қалау жолында екенімізге сенімдіміз, — деп хабарлады Айдол.
Ол сондай-ақ Versace командасы — креативті директор Дарио Витале мен сән үйінің бас директоры Эммануэль Гинцбургерге алғысын білдіріп, сондай-ақ брендті 1997 жылдан 2025 жылға дейін басқарған Донателла Версаченің үлесін ерекше атап өтті.
Айдолдың айтуынша, Prada — сән үйінің үздіксіз дамуы үшін «мінсіз серіктес».
Бұл мәміле еуропалық реттеушілердің ірі сән үйлерін мұқият тексеруінің күшеюі тұсында жасалып отыр.
Қазан айында Еурокомиссия Gucci, Chloé және Loewe брендтеріне 157 млн еуро айыппұл салды. Үш люкс бренді Еуроодақтың монополияға қарсы ережелерін жылдар бойы бұзғаны үшін айыпталды.
Материалдың ағылшын тіліндегі түпнұсқасын мына сілтеме арқылы өтіп оқи аласыз.
Бұған дейін Prada компаниясы Versace сән үйін сатып алатынын жазған болатынбыз. 30 қыркүйекте Еурокомиссия 1,24 миллиард еуролық келісімді мақұлдады.