18:04, 04 Наурыз 2026 | GMT +5
Владислав Рябко еспелі слаломнан Таиландтағы турнирде қола медаль алды
АСТАНА. KAZINFORM — Таиландтың Районг қаласында еспелі слаломнан Thailand Open халықаралық рейтингілік турнирі өтіп жатыр.
ҚР ҰОК мәліметінше, алғашқы жарыс күнінде ел қоржынына қола медаль түсті.
Отандасымыз Владислав Рябко каяк-кросс бағдарламасында жеңіс тұғырының үшінші сатасына көтерілді.
Аустралиялық Севан Билло жарыс жеңімпазы атанды. Өзбекстандық спортшы Самандар Сайдуллаев екінші орынға ие болды.
