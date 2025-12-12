KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:06, 12 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Зеленский: Аумақ мәселесін украин халқы шешуі тиіс

    АСТАНА. KAZINFORM — Украина президенті Владимир Зеленский Киевтің АҚШ-қа «бейбітшілік жоспарының» жаңартылған нұсқасын жібергенін растады, деп хабарлайды BBC.

    Зеленский назвал условие для проведения президентских выборов в Украине
    Фото: Anadolu Ajansi

    Владимир Зеленский бейсенбі күні журналистермен әңгіме барысында Ресейге берілуі мүмкін территориялық аумақтар мәселесін Украина халқы шешуі тиіс деп айтты.

    — Мен украин халқы бұл сұраққа жауап береді деп ойлаймын. Сайлау болсын, референдум болсын, украин халқы өз ұстанымын білдіруі керек, — деді ол.

    Зеленский сонымен қатар Киевтің АҚШ-қа «бейбітшілік жоспарының» жаңартылған нұсқасын жібергенін растады. Ол АҚШ елдің шығысында Ресей мен Украина әскерлері арасында келісімнің бөлігі ретінде демилитаризацияланған «еркін экономикалық аймақ» құруды талап ететінін қоса айтты.

    — Олар украин әскерлерінің Донецк облысынан кетіп жатқанын көріп отыр. Олар қазірдің өзінде «еркін экономикалық аймақ» немесе «демилитаризацияланған аймақ» деп атайтын бұл аумақты кім басқаратынын білмейді, — деді Украина басшысы тілшілерге.

    Еске сала кетейік, Америка Құрама Штаттары Ресей-Украина қақтығысын шешу бойынша бейбітшілік жоспарын шамамен үш апта бұрын ұсынған болатын.

    Сондай-ақ, біз Трамптың «Бейбітшілік жоспары» 13 желтоқсанда еуропалық елдердің қатысуымен Парижде талқыланатынын хабарладық.

    Тегтер:
    Ресей АҚШ Әлем жаңалықтары Украина
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар