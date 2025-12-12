Зеленский: Аумақ мәселесін украин халқы шешуі тиіс
АСТАНА. KAZINFORM — Украина президенті Владимир Зеленский Киевтің АҚШ-қа «бейбітшілік жоспарының» жаңартылған нұсқасын жібергенін растады, деп хабарлайды BBC.
Владимир Зеленский бейсенбі күні журналистермен әңгіме барысында Ресейге берілуі мүмкін территориялық аумақтар мәселесін Украина халқы шешуі тиіс деп айтты.
— Мен украин халқы бұл сұраққа жауап береді деп ойлаймын. Сайлау болсын, референдум болсын, украин халқы өз ұстанымын білдіруі керек, — деді ол.
Зеленский сонымен қатар Киевтің АҚШ-қа «бейбітшілік жоспарының» жаңартылған нұсқасын жібергенін растады. Ол АҚШ елдің шығысында Ресей мен Украина әскерлері арасында келісімнің бөлігі ретінде демилитаризацияланған «еркін экономикалық аймақ» құруды талап ететінін қоса айтты.
— Олар украин әскерлерінің Донецк облысынан кетіп жатқанын көріп отыр. Олар қазірдің өзінде «еркін экономикалық аймақ» немесе «демилитаризацияланған аймақ» деп атайтын бұл аумақты кім басқаратынын білмейді, — деді Украина басшысы тілшілерге.
Еске сала кетейік, Америка Құрама Штаттары Ресей-Украина қақтығысын шешу бойынша бейбітшілік жоспарын шамамен үш апта бұрын ұсынған болатын.
Сондай-ақ, біз Трамптың «Бейбітшілік жоспары» 13 желтоқсанда еуропалық елдердің қатысуымен Парижде талқыланатынын хабарладық.